Viete si predstaviť úrady bez papierov? My áno

Tisíce obcí, ktoré sú schopné komunikovať s občanmi a firmami digitálne, ale aj milióny spracovaných elektronických podaní. I to je vizitka združenia DEUS - DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

Internetbanking, nákupy cez internet, či elektronické objednanie si ubytovania, alebo aj celého zájazdu. To všetko sa stalo bežnou súčasťou života mnohých z nás. Riešiť veci cez internet je totiž oveľa pohodlnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie než v kamennom obchode či na pobočke banky.

Práve vďaka nám – združeniu DEUS – sa realitou stáva aj elektronizácia služieb samosprávy. A to nielen vo väčších mestách, ale aj v tých najmenších dedinkách s niekoľkými obyvateľmi. Vďaka informačnému systému DCOM, ktorý prevádzkujeme, si môže svoju agendu vybaviť z pohodlia domova viac ako 2,25 milióna ľudí, ktorí žijú vo vyše dvoch tisíckach slovenských obcí. Je pritom jedno, či potrebujú prihlásiť psa, riešiť poplatky za komunálny odpad, alebo podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. DCOM totiž ponúka takmer 140 elektronických služieb, ktoré komplexne pokrývajú agendu, ktorá územnej samospráve prináleží.

V združení DEUS preto vieme, že bezpapierové úrady nie sú žiadnou fikciou. Ako líder v oblasti elektronizácie služieb samospráv si však uvedomujeme, že miera využívania digitálnych služieb miest a obcí by mohla byť ešte vyššia. Aktuálne informačný systém DCOM spracuje približne 2 milióny elektronických podaní, no mohlo by ich byť výrazne viac. Mnohí ľudia a podnikatelia však nemajú o elektronických službách obcí a miest dostatok informácií, prípadne zo zotrvačnosti stále uprednostňujú klasickú papierovú cestu pri vybavovaní si svojej agendy na obecných úradoch.

Medzi povinnosti lídrov na jednotlivých trhoch nepochybne patrí aj tá, prinášať verejnosti užitočné informácie, vzdelávať a odpovedať na otázky. Doteraz sme tak robili predovšetkým na rôznych odborných konferenciách, či prostredníctvom školení pre pracovníkov samospráv. Ak ale chceme dosiahnuť, aby sa bezpapierové úrady stali každodennou realitou, je potrebné, aby viac informácií mali aj tí, ktorí ich služby využívajú – občania a podnikatelia. Preto zakladáme aj tento blog. Prostredníctvom neho vám budeme prinášať zaujímavé informácie, ale aj rôzne rady a tipy.