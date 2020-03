Aj počas sedenia doma môžete vybaviť veci na obecnom úrade. Cez internet

Aktuálna situácia v boji proti šíreniu koronavírusu ukazuje, aká dôležitá je digitalizácia služieb samospráv. Vďaka nej nemusia byť ani zrušené stránkové hodiny zásadný problém.

Sedím doma, hlásajú rámčeky na profilových fotkách množstva užívateľov Facebooku. Nielen Slovensko sa v rámci snahy zastaviť šírenie nákazy COVID-19 uzavrelo pred vonkajším svetom. Zatvorené sú aj mnohé obchody, úrady, firmy, organizácie, ľudia nevychádzajú zo svojich bytov, ak to nie je nevyhnutné. V mnohých ohľadoch sa náš život zastavil.

Odložené sú viaceré povinnosti, napríklad podávanie daňových priznaní u tých, ktorí tak robia papierovou formou. Menia sa aj pravidlá pri doručovaní pošty a iné niekedy bežné úkony. Všetko s jediným cieľom: v krízovej situácii čo najviac minimalizovať osobný kontakt ľudí. Do popredia sa dostávajú elektronické formy komunikácie, vyzývajú na ňu napríklad banky, poisťovne či telekomunikačné firmy. Odkaz znie jasne: čo sa dá, vybavte cez internet. Platí to aj pre služby samospráv.

Na úrad z obývačky

Hoci si to možno mnohí z nás neuvedomujú, aj slovenské samosprávy sú dnes schopné komunikovať s občanmi a podnikateľmi elektronicky. Vyplýva im to dokonca zo zákona už niekoľko rokov. Táto povinnosť sa týka aj tých najmenších dediniek s niekoľkými obyvateľmi. Preto, bez ohľadu kde žijete, máte aj vy právo vybaviť si svoju agendu na obecnom či mestskom úrade cez internet.

Túto možnosť môžete využiť aj dnes, keď sú stránkové hodiny pre verejnosť buď výrazne obmedzené, alebo úplne zrušené. Ak aj je váš obecný úrad otvorený, odporúčame uprednostniť elektronickú cestu a nenavštevovať ho osobne. Pomôžete tak v boji so šírením nákazy.

Ako na to?

Pre elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci potrebujete aktivovaný občiansky preukaz s čipom a čítačku kariet. Ak ich nemáte, elektronicky komunikovať nemôžete. Aby ste ich získali, musíte si ich osobne vybaviť a vyzdvihnúť, čo dnes buď nie je vôbec možné, alebo sa takýto postup neodporúča.

Elektronické občianske preukazy a čítačky kariet by však mali mať všetci podnikatelia, vrátane živnostníkov, keďže tí sú povinní komunikovať so štátnymi orgánmi digitálne. Mnohí ich doteraz používali iba na firemné záležitosti, no v dnešnej situácii im odporúčame, aby si elektronickú schránku aktivovali aj pre súkromné účely.

Ak neviete ako na to, navštívte stránku slovensko.sk, kde k tejto téme nájdete potrebné návody a ďalšie doplňujúce informácie.

Kde nájdem svoju obec?

Otázkou pre mnohých je, ako sa dostanú ku konkrétnym elektronickým službám obcí, v ktorých žijú. Ak už máte splnené všetky technické náležitosti, možností je viacero. Tou prvou je ísť cez už spomínaný portál slovensko.sk, čo však nemusí byť najrýchlejšia cesta. Druhou možnosťou je navštíviť internetovú stránku príslušnej obce a elektronické služby si nájsť priamo na nej.

Treťou cestou je návšteva portálu www.dcom.sk. Ide o web informačného systému DCOM, ktorý využíva vyše 70 % slovenských samospráv. Ponúka im takmer 140 elektronických služieb, ktoré zahŕňajú ich agendu od platenia daní, komunálneho odpadu až po registrovanie psa. Pravdepodobnosť, že obec využíva práve tento systém, je teda vysoká.

Na portáli si najprv overte, či tomu tak skutočne je, prihláste sa prostredníctvom občianskeho preukazu, zadajte životnú situáciu, ktorú riešite, alebo si ju vyberte zo zoznamu služieb, ktoré daná obec podporuje. Vyplňte inteligentný formulár a odošlite. Ak ste spomínanú službu nenašli medzi podporovanými, vyplňte všeobecné podanie. Odpoveď z úradu vám príde do vašej elektronickej stránky. A je to. Máte vybavené, čo ste potrebovali, aj keď sedíte doma.

Tým ostatným odporúčame, aby keď súčasná krízová situácia pominie, neváhali a čím skôr si vybavili elektronický preukaz a čítačku. Pretože komunikácia cez internet je pohodlná, rýchla a preto sa oplatí aj v časoch, kedy doma sedieť netreba.