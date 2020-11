Na obecný úrad už netreba chodiť, nájdete ho v mobile

Registrovať si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad. To všetko od novembra vybavíte na vašej obci cez internet aj bez elektronického občianskeho preukazu.

Slovensko aktuálne zažíva druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Zatvorené sú nielen mnohé obchody a reštaurácie, nefungujú kiná či divadlá... No v snahe obmedziť šírenie nebezpečného vírusu majú obmedzené stránkové hodiny aj obecné úrady.

No to neznamená, že si na vašej obci či meste nedokážete nič vybaviť. Na úrad sa totiž dá dostať aj inak než osobne – cez internet. Slúžia na to elektronické služby samospráv, ktoré sú k dispozícii občanom už nejaký ten rok. No je tu jeden háčik: ak ich chcete využiť, potrebujete elektronický občiansky preukaz aj s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom. A ten na Slovensku má k dispozícii iba zlomok ľudí. Od novembra to však vo väčšine obcí na Slovensku ide aj bez neho.

Namiesto papierov je tu mID

Až sedem z desiatich obcí na Slovensku využíva informačný systém DCOM. Ten prevádzkuje združenie DEUS, za ktorým stojí Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska. A je to DEUS, kto od 1. novembra 2020 spustil mobilnú aplikáciu mID. A práve cez ňu je možné vybaviť si všetko potrebné cez mobil priamo z pohodlia domova. Bez toho, aby ste niekam chodili, aby ste museli vypisovať akékoľvek papiere, či za elektronické služby platili. A netreba vám na to ani aktivovaný elektronický občiansky preukaz.

Skrátka, sadnete si doma na gauč, stiahnete si aplikáciu mID, zaregistrujete sa, vypíšete inteligentný formulár, ktorý všetky položky, čo už štát o vás pozná, vyplní za vás. Podpíšete sa (elektronicky) a odošlete (tiež elektronicky). Namiesto toho, aby ste sa s papiermi trápili napríklad hodinu a tie potom niekam nosili, cez mID vybavíte na obci to isté cez mobil aj za desať minút.

Užitočná biometria

Aplikácia je k dispozícii na zariadeniach s operačným systémom Android a iOS, hľadať ju treba pod názvom mID Slovensko. Má za sebou intenzívnu fázu testovania a ako sme už spomínali, je od 1. novembra pripravená na použitie širokou verejnosťou.

Aktivovať si aplikáciu môžete dvoma spôsobmi: pomocou elektronického občianskeho preukazu, alebo biometriou. Prvú možnosť môžete využiť, ak už máte aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet. Po aktivácii mID ich už pri komunikácii s obcami zapojenými v projekte DCOM nebudete potrebovať. Postačí vám mobil. Čítačku kariet teda môžete nechať doma a ani občiansky preukaz už nebude potrebné vyberať z peňaženky.

Aktivácia biometriou je určená tým, ktorí elektronický občiansky preukaz nemajú a preto online služby samospráv doteraz využívať nemohli. V rámci nej používateľovi stačia na aktiváciu mID dva doklady totožnosti – občiansky preukaz (nemusí byť aktivovaný, stačí ho odfotiť) a k nemu vodičský preukaz alebo pas. Následne musia absolvovať takzvaný test živosti. Vďaka porovnaniu tváre používateľa a fotografie z jeho dokladu dokáže aplikácia veľmi spoľahlivo potvrdiť jeho identitu a zabrániť tak podvodom. Úplne rovnakú technológiu využívajú napríklad aj banky či telekomunikácie po celom svete.

Vyše stovka služieb

S aktívnou aplikáciou mID už môžete priamo cez mobil (ale ak chcete, tak aj z počítača) vybaviť online akúkoľvek službu samosprávy, kvôli ktorej by ste inak museli chodiť na obecný úrad osobne. K dispozícii je vyše stovka elektronických služieb, ktoré môžu využiť obyvatelia obcí, ktoré sú dnes zapojené v informačnom systéme DCOM. Takýchto obcí je dnes vyše dvetisíc, žijú v nich vyše dva milióny obyvateľov. DCOM sa však bude rozširovať a tak aj využitie mID bude ešte širšie.

Navyše, ak by štát prejavil o toto riešenie záujem a chcel ho využiť aj pri iných svojich službách, združenie DEUS deklaruje, že ho celé poskytne zadarmo, a to vrátane komponentov zapojených strán. Zároveň pri jeho ďalšom vývoji a prispôsobení iným službám verejnej správy poskytne maximálnu súčinnosť.

Občania z obcí, ktoré sú v DCOM zapojené už dnes, však na nič nemusia čakať. Na svoj obecný úrad sa môžu z mobilu vybrať už dnes.

Ak chcete o mID a o tom, čo dokáže, vedieť viac, kliknite na: vybavzmobilu.sk